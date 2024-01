Google Pixel 8 finalmente in offerta: tuo ad un prezzo imbattibile

Il Google Pixel 8 in versione Rosa da 128GB è ora disponibile ad un prezzo speciale, con uno sconto del 7%, al costo di soli 699,00€ anziché 749,00€. Dotato del potentissimo chip Google Tensor G3, il Pixel 8 offre prestazioni eccezionali e un’efficienza senza pari.

Grazie all’intelligenza artificiale di Google integrata, riceverai assistenza personalizzata per tutta la giornata, rendendo l’esperienza d’uso ancora più fluida e intuitiva.

L’ampio display ad alta risoluzione da 6,2 pollici ti consente di godere di colori nitidi e vivaci, con dettagli minuziosi che rendono ogni immagine e video ancora più coinvolgenti. Con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, lo scorrimento è incredibilmente fluido, offrendoti un’esperienza visiva superiore.

La batteria adattiva di Pixel assicura un’autonomia eccezionale, con oltre 24 ore di durata. Attivando il risparmio energetico estremo, è possibile estendere l’autonomia fino a 72 ore, mentre la ricarica rapida garantisce una ricarica più veloce che mai.

La fotocamera avanzata di Pixel offre scatti straordinari in qualsiasi condizione, grazie alla funzione “Scatto migliore di Pixel” che combina più foto simili in una singola immagine perfetta. La Gomma magica per audio utilizza l’IA di Google per migliorare la qualità dell’audio, riducendo i rumori indesiderati e enfatizzando i suoni desiderati.

Approfitta delle funzionalità uniche di Pixel, come Foto notturna e Astrografia, per catturare scatti spettacolari di città illuminate e cieli stellati. Inoltre, con la VPN di Google One integrata, il Pixel 8 offre un’ulteriore livello di sicurezza per proteggere le tue attività online ovunque tu vada.

Non perdere l’opportunità di avere tra le mani il potente e versatile Google Pixel 8, disponibile ora a un prezzo imperdibile. Aggiungilo al tuo carrello e goditi un’esperienza mobile senza pari!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.