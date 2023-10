Google Pixel 8 è già in offerta su Amazon: da prendere subito (anche in 12 rate)

Il nuovo Google Pixel 8 è già in offerta su Amazon. Lo smartphone compatto di Google, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 750 euro per la versione da 128 GB mentre la versione da 256 GB è disponibile al prezzo scontato di 810 euro. Per entrambi i modelli si tratta di uno sconto di circa 550 euro rispetto al prezzo di lancio. C’è anche la possibilità di acquisto in 12 rate mensili, pagando con carta di debito e senza interessi, per gli utenti abilitati all’acquisto a rate su Amazon. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

Google Pixel 8: subito in sconto su Amazon

Il Google Pixel 8 è il compatto da comprare oggi. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare anche la presenza del chip Google Tensor G3, garanzia di ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo e arricchito dalla possibilità di sfruttare la IA. Lo smartphone è dotato di 8 GB di RAM e di 128/256 GB di storage. C’è anche una doppia fotocamera posteriore oltre al sensore di impronte digitali sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 8 in sconto. Le opzioni sono due:

C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 12 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi, pagando con carta di debito. Per sfruttare l’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.