Google Pixel 8 e 8 Pro con in OMAGGIO auricolari da 229€: promo lancio SHOCK

Una promozione golosissima per il lancio dei nuovi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Chi deciderà di acquistarli in preordine adesso, in omaggio riceverà anche un paio di Google Pixel Buds Pro nelle nuove colorazioni. Un regalo non da poco, considerando che si tratta di un risparmio di ben 229€. Le spedizioni, come sempre, sono rapide e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime.

Per approfittare della promozione, direttamente su Amazon, basta seguire questi step. Innanzitutto, scegli il tuo smartphone e mettilo nel carrello:

A questo punto, scegli il colore di Pixel Buds Pro che preferisci e mettilo nel carrello:

Assicurati che si tratti di prodotti venduti e spediti da Amazon: è l’unico modo per accedere alla promozione. Quando andrai a pagare, riceverai lo sconto direttamente sul totale dell’ordine: è immediato, non ci sono cashback o rimborsi da chiedere!

Semplicemente, acquisti due prodotti e uno è completamente gratis. La promozione è valida fino al 16 ottobre oppure fino a esaurimento anticipato delle scorte.