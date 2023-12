Google Pixel 8: CROLLA il PREZZO su Amazon

Vivi un’esperienza fantastica con il nuovo Google Pixel 8. Ridisegna completamente il tuo rapporto con gli smartphone grazie a questo dispositivo unico e dagli aggiornamenti infiniti. Pensa, Big G assicura fino a 7 anni di update. Niente male vero? Su Amazon è in offerta a un prezzo speciale. Acquistalo subito a soli 749 euro e scopri tutte le caratteristiche premium di questo telefono davvero eccellente. Consegna gratuita e rate tasso zero sono incluse nel tuo abbonamento Prime.

Google Pixel 8: scelta perfetta, aggiornamenti quasi eterni

Scegli il Google Pixel 8 se non vuoi rimanere senza nemmeno un aggiornamento. Ricevili tutti per almeno 7 anni grazie alla garanzia di acquisto di Google. Tra l’altro, essendo dotato del nuovo processore Google Tensor G3, hai anche maggiore potenza e prestazioni ancora più elevate. Aggiungici l’IA di Google e hai un prodotto in grado di offrirti aiuto personalizzato durante tutta la giornata. Con una sola ricarica hai fino a 24 ore di autonomia.

Sappi che per visualizzare questo prezzo speciale devi essere abbonato a Prime. Quindi iscriviti subito per attivare una prova gratuita di 30 giorni. Così accedi a tantissimi vantaggi tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

