Google Pixel 8 con Buds Pro in OMAGGIO a soli 799€

Pochissimi giorni fa Google ha tolto i veli alla nuova line-up di punta per il 2023-2024; durante la conferenza infatti, ha presentato Pixel 8 e 8 Pro, due flagship eccezionali, dotati di specifiche tecniche all’avanguardia, con un design mozzafiato, rinnovato e che dispongono di tantissime funzionalità smart grazie alla presenza dell’intelligenza artificiale di nuova generazione. Non di meno, grazie ad una strepitosa offerta pre-lancio, il modello base della gamma, Pixel 8, si porterà a casa con soli 799,00€, spese di spedizione incluse, con in omaggio gli auricolari Pixel Buds Pro. Ci troviamo di fronte ad una vera e propria occasione da non lasciarsi sfuggire; attualmente questo bundle è in preordine ma sappiate che arriverà a casa vostra (o presso un domicilio/luogo da voi designato) il 12 ottobre con consegna celere e garantita.

Google Pixel 8 con Buds Pro: il bundle che aspettavi

Questo bundle è uno dei migliori che vi siano sul mercato: con 799€ infatti, vi porterete a casa due prodotti di punta. Gli auricolari sono eccezionali, dotati di features pazzesche come il supporto all’audio spaziale, la cancellazione attiva del rumore, la doppia larghezza di banda per le telefonate, la modalità trasparenza e non solo. Pixel 8 invece, è un top in tutto e per tutto: dispone del processore Google Tensor G3 con AI che vi permetterà di fare “magie” in post produzione con le immagini e perfino con l’audio. La scocca è in vetro e supporta la ricarica wireless rapida e si ricarica anche via cavo USB Type-C a 30W. Le fotocamere sono di punta e assicurano scatti stupendi in ogni condizione di luce, video di qualità cinematografica e non solo.

Con un prezzo in offerta di 799€, questo bundle è da prendere al volo: non pensateci troppo perché la promozione potrebbe finire a brevissimo. Siate veloci, dunque: è un best buy incredibile.

