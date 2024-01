Google Pixel 8 al MINIMO STORICO su Amazon: ora costa 676€ (anche in 12 rate)

Continua il calo di prezzo di Google Pixel 8 che, grazie a questa nuova offerta Amazon, è ora acquistabile al prezzo scontato di 676 euro, con possibilità anche di acquisto in 12 rate per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. La versione in offerta è dotata di 128 GB di storage. Per accedere alla promozione è sufficiente cliccare sul box qui di sotto.

Google Pixel 8 è al minimo storico su Amazon

Il Google Pixel 8 ha tutto quello che serve per essere il compatto da comprare oggi. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,2 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Google Tensor G3, garanzia di ottime prestazioni grazie anche all’integrazione delle funzionalità di intelligenza artificiale.

Le specifiche tecniche includono anche 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore. Il sistema operativo è Android 14. Google garantirà un supporto software di lunghissima durata al Pixel 8 che riceverà aggiornamenti ancora per molti anni.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 8 128 GB al prezzo scontato di 676 euro, anche con possibilità di acquisto in 12 rate mensili senza interessi. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon e la consegna è immediata. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto. Solo alcune colorazioni vengono proposte in sconto. L’offerta è destinata a durare solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.