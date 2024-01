Google Pixel 8 a soli 759€ su Amazon: OFFERTONA folle da prendere al volo

Oggi vi parleremo di uno smartphone top di gamma veramente speciale che, grazie agli sconti di Amazon, si porta a casa ad un prezzo sensazionale. Si chiama Google Pixel 8 ed è uno dei pochi flagship compatti presenti in circolazione. Dispone di una scheda tecnica all’avanguardia, ha un chipset di bordo coadiuvato dall’intelligenza artificiale e presenta un comparto fotografico che è in grado di compiere vere e proprie “magie”. Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di 759,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso. Il modello in sconto ha le memorie rapide da 128 GB, 8 GB di RAM ed è in colorazione “grigia”. Cosa aspettate?

Google Pixel 8: il top da prendere adesso su Amazon

Questo smartphone di casa Google è un vero best buy in tutto e per tutto; vanta un design unico nel suo genere, ha una back cover in vetro che supporta la ricarica wireless e dispone di una batteria sotto la scocca che assicura un giorno di autonomia con una singola carica. Ricordate poi che la cella energetica è adattiva, pertanto si adeguerà alle vostre esigenze e abitudini. Velocissima la ricarica che avverrà mediante porta USB Type-C. Troviamo un processore Google Tensor G3 con modem 5G integrato che promette performance strepitose e assurde con qualsiasi applicazione. Lo schermo invece, è da 6,2″ OLED con refresh rate da 90 Hz per una visione dei contenuti pazzesca.

Pixel 8 viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 759,00€ con spese di spedizione comprese nel costo dell’articolo. Non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. A questa cifra è imperdibile; c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si può anche dilazionare il costo in comode rate con CreditLine di Cofidis. Cosa Aspettate?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.