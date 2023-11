Google Pixel 8 a soli 729€ su Amazon: BEST BUY assoluto

Se siete alla ricerca di nuovo smartphone di punta Android e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Google Pixel 8 che si trova al prezzo sensazionale di soli 729,00€, spese di spedizione incluse, ovviamente su Amazon. Si tratta di un device veramente strepitoso, potentissimo, uscito da poche settimane sul mercato internazionale ma già super apprezzato dall’utenza internazionale. Anche la critica l’ha recensito benissimo e lo ha elogiato in lungo e largo. Ha uno schermo con tecnologie all’avanguardia, un sistema operativo ricco e completo, pieno di features AI, dispone di un chipset Google Tensor G3, ha un comparto fotografico degno di nota e troviamo perfino una batteria adattiva che si adeguerà alle vostre esigenze e necessità.

Google Pixel 8 su Amazon: Best Buy

Google Pixel 8 viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di soli 729,00€, spese di spedizione incluse. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio, potete dilazionare l’importo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque soluzioni a tasso zero (per gli account compatibili). Altresì sappiate che avrete diritto al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e che potrete godere di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Come detto, il Pixel 8 è un terminale potentissimo, dotato di una scheda tecnica sì avanzata ma con un software pensato per aiutarvi nelle piccole operazioni quotidiane: c’è il supporto dell’AI in ogni ambito, il sistema operativo è sempre aggiornato e ricco di personalizzazioni e di funzionalità smart e vi è perfino una VPN integrata in Android 14. Google promette poi ben 7 anni di update del firmware gratuiti; mica male, se ci pensate.

La batteria adattiva di adeguerà alle vostre esigenze e abitudini e si ricaricherà in un lampo grazie alla ricarica rapida via cavo e alla wireless charging. Con un prezzo di soli 729,00€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.