Google Pixel 8: a soli 699€ è IRRINUNCIABILE, prendetelo ORA

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone top di gamma Android e volete provare l’esperienza “stock” di Android, noi oggi vi consigliamo l’ottimo Google Pixel 8 che costa solo 699,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra è irrinunciabile, è da prendere al volo, anche perché non sappiamo quante scorte siano disponibili sul noto portale di e-commerce americano. C’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita: questo implica che non spenderete un singolo centesimo in più per portarvelo a casa. Non di meno, il modello in offerta è quello “nero ossidiana” con 128 GB di memoria interna.

Google Pixel 8: ecco perché dovete acquistarlo adesso

Lo smartphone di Google è un vero best buy; si tratta di un telefono pazzesco, dotato di funzionalità uniche e di chicche software eccellenti. Partiamo dal processore Google Tensor G3 che assicura prestazioni eccellenti sia nei giochi che con le app più impegnative ed è coadiuvato dall’intelligenza artificiale. L’IA infatti, serve per ottenere scatti perfetti in ogni condizione di luce e video cinematografici con semplicità e con uno sfondo sfocato professionale. Lo schermo del device è un pannello ampio e risoluto, dotato di tecnologia OLED e con il refresh rate da 90 Hz. Fra le altre cose poi, internamente troviamo il chip Titan M per la sicurezza del terminale e la VPN gratuita compresa nel sistema operativo.

Il telefono Pixel 8 viene venduto e spedito da Amazon; correte a prenderlo se siete interessati perché a questa cifra non si era mai visto prima. C’è la consegna celere e gratuita, si può dilazionare il prezzo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e c’è la possibilità di usufruire della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate? Correte a prenderlo adesso a soli 699,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.