Google Pixel 8: a QUESTO PREZZO su Amazon è un vero BEST BUY (-287€)

Il Google Pixel 8 è protagonista di una nuova offerta Amazon davvero imperdibile. Lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 512 euro invece di 799 euro, beneficiando così di uno sconto di 287 euro. Per ottenere questo prezzo è necessario, prima di aggiungere lo smartphone al carrello, spuntare la casella Applica coupon 70€ che garantisce uno sconto aggiuntivo. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile a questo prezzo solo in alcune colorazioni. Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto in modo da raggiungere la pagina Amazon del Pixel 8.

Google Pixel 8: è un best buy su Amazon

Il Google Pixel 8 ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni in dimensioni compatte. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,3 pollici ed include anche il SoC Google Tensor G3, con la possibilità di sfruttare varie funzionalità IA. Da notare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Il Pixel 8 ha una doppia fotocamera posteriore e può contare sul sistema operativo Android 14, con garanzia di supporto di lunga durata (Google garantirà ben 7 anni di aggiornamenti per lo smartphone).

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 8 al prezzo scontato di 512 euro, con uno sconto di ben 287 euro rispetto al prezzo di listino. La promozione è legata all’applicazione del codice coupon da 70 euro disponibile su Amazon (come mostrato nell’immagine seguente). Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon e tocca ora il nuovo minimo storico.