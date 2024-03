Google Pixel 8 a QUESTO PREZZO su Amazon è lo smartphone giusto (-203€)

Continua il calo di prezzo del Google Pixel 8. Lo smartphone di Google, infatti, è ora protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 596 euro con uno sconto di 203 euro rispetto al suo prezzo di listino. La promozione è legata all’utilizzi di un coupon da 50 euro, accessibile semplicemente premendo sulla spunta La promozione è valida per un periodo di tempo limitato e solo per alcune colorazioni dello smartphone. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 8: con la nuova offerta di Amazon è da prendere subito

Il Google Pixel 8 ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo e in un formato compatto. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,3 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo, invece, c’è il SoC Google Tensor G3, potenziato dall’AI e abbinato a 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Da notare anche la presenza del sistema operativo Android 14, con 7 anni di supporto software garantiti da Google.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 8 al prezzo scontato di 596 euro, grazie allo sconto aggiuntivo di 50 euro garantito dal coupon disponibile oggi (per applicarlo basta spuntare la casella come mostrato qui di sotto). Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile premendo sul box qui di sotto.