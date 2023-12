Google Pixel 8: a 749€ non puoi lasciartelo sfuggire

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di Google che è diventato – in pochissimo tempo – un best buy vendutissimo e apprezzatissimo dall’utenza e amatissimo dalla critica. Sono molti i recensori che lo hanno osannato definendolo “prodotto dell’anno”. Ovviamente ci riferiamo al magico Pixel 8, un terminale piccolo e compatto ma estremamente potente, dotato di specifiche tecniche al top e con un software attento alle esigenze del consumatore. Grazie agli sconti folli di Amazon poi, questo gioiello tecnologico viene venduto e spedito al prezzo sensazionale di 749,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: correte a prenderlo e non lasciatevelo sfuggire. A questa cifra è un best buy; il modello in questione ha 128 GB di memoria interna ed è in colorazione “grigio-verde”.

Google Pixel 8: ecco perché comprarlo

Il Google Pixel 8 dispone del potentissimo processore proprietario della compagnia, il Tensor G3 che rende il device ancora più veloce e efficiente rispetto al passato. Non di meno, è coadiuvato dall’intelligenza artificiale, da un modem 5G integrato e da 8 GB di RAM. Completa il tutto lo storage su memorie UFS da 128 GB. Citiamo poi la presenza dello schermo ad alta risoluzione OLED da 6,2 pollici che ha colori vivaci, nitidi e frizzanti; inoltre ha il refresh rate a 120 Hz.

La batteria è adattiva e ciò implica che si adeguerà alle esigenze dell’utilizzatore; ad ogni modo, dura tantissimo (anche un giorno e mezzo con una singola carica). Sul fronte fotografico abbiamo sensori evoluti che sfruttano l’AI per realizzare il miglior risultato possibile. Il software Android 14 ha tante features smart uniche e pensate che c’è anche la VPN integrata nel sistema con Google One. A soli 749,00€ questo device è un best buy assoluto. Correte a prenderlo, c’è la consegna rapida e immediata con il servizio di Prime e non dimenticate che avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.