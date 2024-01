Google Pixel 8 (128 GB): offerta a tempo limitato, costa solo 699€

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android di punta e volete comprare l’ultima ammiraglia rilasciata dal colosso di Mountain View, oggi vi suggeriamo di prendere da Amazon il meraviglioso Google Pixel 8, un prodotto senza compromessi che si trova in offerta a tempo limitato. Sarà vostro con soli 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra si trovano dispositivi di fascia media e non flagship in tutto e per tutto. Se siete interessati/e all’acquisto, non lasciatevelo sfuggire e fatelo vostro adesso, prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

Google Pixel 8: il flagship da comprare oggi

Lo smartphone di Google è un flagship senza esclusione di colpi; ha un design minimal e mozzafiato, con schermo OLED ampio e risoluto, con cornici sottili e risoluzione FullHD+, mentre il refresh rate è da 120 Hz. I contenuti saranno sempre visibili in ogni condizione di luce e il comparto fotografico è composto da sensori di punta che possono girare video in 4K di livello cinematografico e scattano foto assurde in ogni condizione di luce. La batteria è una cella energetica adattiva che, appunto, si adeguerà alle vostre abitudini e esigenze. Sotto la scocca troviamo un processore Google Tensor G2 coadiuvato da 128 GB di memoria interna e da un modem 5G. Non manca poi un chipset Titan M per la sicurezza dei dati degli utenti. Vi è la ricarica wireless grazie alla scocca in vetro ma è presente, ovviamente, anche la ricarica via USB Type-C. In Android 14 troviamo una pratica VPN gratuita con Google One.

Il Pixel 8 è uno smartphone top di gamma che viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il modello in sconto è quello in colorazione “nero ossidiana” con 128 GB di memoria interna. Correte a prenderlo.

