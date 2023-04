Google Pixel 7a: tutto quello che sappiamo ad oggi

C’è grande attesa per il nuovo mediogamma di casa Google; il Pixel 7a sarà un prodotto unico, rivoluzionario, dotato di tecnologie all’avanguardia e di un design ripreso da quello dei fratelloni Pixel 7 e 7 pro. Oggi scopriamo che verrà lanciato con ben 256 GB di memoria interna e che arriverà in cinque frizzanti colorazioni.

Google Pixel 7a: le ultime novità

Come molti di voi sapranno, l’OEM di Mountain View si sta preparando a svelare il nuovo smartphone di fascia media all’evento I/O 2023 previsto per il 10 maggio. Oggi, un noto insider del web, Paras Guglani, ha suggerito che il device arriverà in cinque colorazioni (una novità assoluta per i dispositivi della serie A di Big. Nello specifico, Pixel 7a verrà venduto in Dinuguan Black, Crispy Kale, Mayo Cream, Tide Orange e Vibrant Ube. Fra le altre, cose si prevede una sola configurazione con 256 GB di memoria interna. Arriviamo poi alla RAM; sembra che la compagnia abbia dotato lo smartphone di 8 GB, un bel passo in avanti rispetto ai 6 GB visti nel modello precedente (il Pixel 6a che, a proposito, si trova su Amazon al prezzo speciale di 344,00€, spese di spedizione incluse e con consegna immediata in pochissimi giorni presso il vostro domicilio).

Posteriormente poi, avremo una dual camera sul posteriore con sensore principale Sony IMX787 da 64 Megapixel e un’ultrawide da ben 12 Mpx. Per i selfie invece, ci sarà un’ottica da 10,8 Mpx, la stessa che troviamo nei fratelloni Pixel 7 e 7 Pro. Lo schermo sarà sempre un pannello OLED FHD+ da 6,1″ con refresh rate di 90 hz e ci sarà il foro per la selfiecam. Sotto la scocca ci aspettiamo di trovare il chip Tensor G2 proprietario e una batteria generosa in grado di ricaricassi anche via wireless. Restate connessi; vi comunicheremo i prossimi dettagli non appena saranno disponibili.

