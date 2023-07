Google Pixel 7a torna in offerta su Amazon: è da PRENDERE SUBITO

Il Google Pixel 7a è sempre di più un punto di riferimento della fascia media, in particolare per gli utenti alla ricerca di un dispositivo compatto, veloce e con un supporto software di lunga durata. Grazie alla nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo smartphone di Google al prezzo scontato di 479 euro. Grazie alla promozione, il mid-range torna al minimo storico sullo store. Per accedere all’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto.

Google Pixel 7a è in offerta su Amazon: è un best buy

Il Google Pixel 7a può contare su di una scheda tecnica completa con un display da AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz che viene affiancato dal Google Tensor G2, lo stesso chip utilizzato anche dai fratelli maggiori, Pixel 7 e 7 Pro che garantisce prestazioni ben superiori alla media dei diretti concorrenti nella fascia di prezzo.

A completare la scheda tecnica dello smartphone di Google troviamo 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre ad una batteria da 4.385 mAh. Lato software, invece, c’è Android 13 con garanzia di supporto software di lunga durata, sia in termini di aggiornamenti del sistema operativo che di patch di sicurezza.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 7a al prezzo scontato di 479 euro.

