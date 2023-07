Google Pixel 7a scende ad un prezzo BASSISSIMO grazie al Prime Day di Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un flagship “sotto mentite spoglie”; sì, costa quanto un mediogamma ma in realtà dispone di funzionalità e caratteristiche da top di gamma. È un gadget strepitoso, potentissimo, dotato di features di primo livello, con un design mozzafiato e originale (una chicca di questi tempi), vanta un pannello OLED ricco di tecnologia, ben bilanciato e risoluto, ha un chip incredibile e si ricarica in un lampo. Si chiama Google Pixel 7a e, come si intuisce anche dal nome, è realizzato dalla compagnia americana che produce Android. Ebbene sì, qui hardware e software si fondono insieme (come avviene negli iPhone di Apple) e il risultato è quello di avere un dispositivo che gira sempre bene, fluido, con tante chicche degne del colosso di Mountain View.

La cosa pazzesca però, è che, in occasione del Prime Day di Amazon, si porta a casa con soli 479,00€, spese di spedizione incluse. Non si era mai visto un costo simile, quindi vi consigliamo di approfittarne subito prima che finiscano le scorte o prima che termini l’offerta.

Google Pixel 7a: tanta tecnologia, prezzo low-cost

Acquistandolo da Amazon si ha diritto alla consegna celere e alla spedizione gratuita; volendo, ci si può anche far recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker disponibili vicino al proprio domicilio. Vi ricordiamo che il reso è sempre gratuito entro un mese dall’acquisto e che il servizio post vendita è eccellente. Avrete a vostra disposizione gli assistenti del sito che vi aiuteranno ogni giorno, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, in caso di problematiche di qualsiasi genere.

Il Google Pixel 7a è uno smartphone incredibile che noi vi consigliamo se volete un top di gamma con pochissimi compromessi: schermo OLED da 6,1 pollici con refresh rate di 90 Hz, chip Google Tensor G2 di ultima generazione, ampio storage a bordo, RAM veloce e performante, comparto fotografico incredibile e batteria che dura un giorno con un utilizzo intenso. A 479,00€ questo è veramente un prodotto da comprare subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.