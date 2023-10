Google Pixel 7a: prezzo SPECIALE di soli 469,03€ su Amazon, imperdibile

Il meraviglioso Google Pixel 7a è un prodotto senza eguali nel panorama della telefonia mobile; ci troviamo di fronte ad un gadget spettacolare, compatto ma potentissimo (anche perché presenta la medesima scheda tecnica del fratellone Pixel 7 Pro), gode di features avanzatissime per merito dell’intelligenza artificiale e ci sono anche fotocamere premium che realizzano scatti assurdi in ogni condizione di luce e in ogni scenario. Il nostro consiglio, in questi casi, è sempre lo stesso: affrettatevi ad acquistarlo perché non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili su Amazon o per quanto durerà ancora la promo dedicata. Il modello in sconto ha 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna ed è in colorazione grigio siderale. Lo trovate su Amazon al prezzo speciale di 469,03€, spese di spedizione incluse.

Google Pixel 7a: con un prezzo così non puoi lasciartelo sfuggire

Come detto, il prezzo irrisorio di soli 469,03€ lo rende un vero best buy senza paragoni. Dispone di una scheda tecnica all’avanguardia, con uno schermo OLED ampio e generoso da 6,2 pollici, cornici sottili e con un foro per la selfiecam di piccole dimensioni.

Sotto la scocca batte un cuore Google Tensor G2 con modem 5G integrato, coadiuvato dall’intelligenza artificiale. Gli scatti saranno sempre meravigliosi grazie al sensore principale da 64 Megapixel e all’ultrawide correlata. Questo è un dispositivo ottimo anche per fare video da postare sui social e ha una batteria che dura tantissimo con una singola carica; è anche adattiva, quindi imparerà a conoscere le nostre abitudini e il nostro modo di usare il device.

Con un prezzo di soli 469,03€, spese di spedizione incluse, il Pixel 7a di Google rappresenta una scelta essenziale per chi desidera il top ma non vuole spendere troppo. Con Amazon avrete la consegna celere in meno di 24 o 48 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.