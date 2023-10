Google Pixel 7a: prezzo INCREDIBILE su Amazon, pochi pezzi, correte a prenderlo

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia media che, in realtà, è un vero best buy su tutti i fronti. Si chiama Google Pixel 7a ed è un prodotto sensazionale, leggerissimo, potente, dotato di una scheda tecnica all’avanguardia e con un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Non lasciatevi ingannare dal costo contenuto di soli 529,00€; nonostante tutto, è un dispositivo di fascia alta sotto mentite spoglie. Grazie agli sconti folli di Amazon però, sarà vostro ad una cifra praticamente irrisoria: solo 475,08€, spese di spedizione incluse con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato in 24 o 48 ore. Cosa aspettate, quindi? Fate presto prima che termini la promozione o prima che finisca l’offerta. Il modello in questione è in colorazione bianco ghiaccio e dispone di 128 GB di memoria interna.

Google Pixel 7a: a questo prezzo è da prendere al volo

Lo smartphone di casa Google è un best buy su tutti i fronti; vanta un rapporto qualità-prezzo unico, è in super sconto e c’è anche la consegna celere. Ovviamente sarà gratuita quindi non dovrete spendere un singolo centesimo per portarvelo a casa. Non di meno, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche o di ripensamenti e potrete anche scegliere di dilazionare il pagamento del telefono in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Il Pixel 7a è uno smartphone dotato di caratteristiche incredibili: schermo OLED da 6,4 pollici con refresh rate da 90 Hz e risoluzione FullHD+, c’è un potente processore Google Tensor G2 con AI al seguito, il chip Titan M per la sicurezza dei dati degli utenti e la batteria è adattiva. Si ricarica poi in pochissimi minuti grazie alla fast charge. Con un prezzo di soli 475,08€, non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.