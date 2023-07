Google Pixel 7a: ora è IMPERDIBILE, costa solo 429€ (anche a rate)

La promozione disponibile in questo momento è da cogliere al volo: con questa nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare il Google Pixel 7a al prezzo scontato di 429 euro, beneficiando così di un taglio netto rispetto al listino di 509 euro. In più, scegliendo di pagare con PayPal, sarà possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto sarà attivo solo per un breve periodo.

Google Pixel 7a in offerta al miglior prezzo: bastano 429 euro con lo sconto di oggi

Il Google Pixel 7a può contare su di una scheda tecnica davvero ottima per la fascia di prezzo: si tratta di uno dei pochissimi smartphone compatti che, nella fascia media del mercato, è in grado di garantire un livello elevato di performance. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz.

A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Google Tensor G2 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel. Lato software, invece, troviamo Android 13 con il supporto diretto e costante di Google.

