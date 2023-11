Google Pixel 7a, offerta finale per il Cyber Monday: il prezzo crolla ai minimi

Il Google Pixel 7a, attualmente in offerta su Amazon a soli 373,62€ invece di 509,00€ (con uno sconto del 27%), si presenta come un cellulare 5G Android con caratteristiche impressionanti.

Come tutti i device della linea Pixel, anche il 7a offre tutti i vantaggi di essere uno smartphone prodotto direttamente da Google, a partire da un accesso privilegiato a tutti i servizi e i nuovi aggiornamenti per Android. Sarai sempre trai primi a ricevere le nuove versioni del sistema operativo, assieme ad alcune funzionalità esclusive non offerte sugli smartphone degli altri produttori.

La doppia fotocamera posteriore offre prestazioni eccezionali in condizioni di scarsa illuminazione, correggendo foto sfocate e rimuovendo elementi di disturbo. Mentre il processore Google Tensor G2 garantisce velocità, efficienza e sicurezza, migliorando anche l’audio delle chiamate.

La sicurezza è un punto forte, grazie al chip di sicurezza Titan M2 e alla VPN di Google One integrata senza costi aggiuntivi, che proteggono le informazioni personali durante la navigazione online, anche su reti Wi-Fi pubbliche.

La batteria adattiva del Pixel 7a può durare oltre 24 ore, e con l’attivazione del risparmio energetico estremo, può raggiungere fino a 3 giorni di autonomia. Inoltre, il dispositivo si ricarica rapidamente.

Pixel 7a semplifica il passaggio da un altro smartphone, consentendo il trasferimento di contatti, messaggi, foto e app in pochi passi. La resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IP67 aggiunge un ulteriore livello di durabilità.

Grazie a funzionalità come “Gomma magica”, che permette di rimuovere elementi di disturbo o modificare colori e luminosità nelle foto, il Pixel 7a si presenta come una scelta versatile e affidabile per chi cerca un dispositivo Android all’avanguardia. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un prezzo irripetibile.

