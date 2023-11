Google Pixel 7a: nuovo MINIMO STORICO con il Black Friday di Amazon

Cala ancora il prezzo del Google Pixel 7a. Lo smartphone compatto di Google è ora acquistabile al prezzo scontato di 426 euro grazie a una nuova offerta Amazon disponibile in occasione del Black Friday. Si tratta di un’opportunità da non farsi sfuggire. Ora, infatti, lo smartphone è disponibile al nuovo prezzo minimo storico. Da notare che è possibile scegliere tra varie colorazioni. Per completare l’acquisto basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 7a al minimo storico su Amazon: è un best buy

Il Google Pixel 7a ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni a un prezzo più accessibile rispetto ad altri smartphone Pixel. Tra le specifiche c’è spazio per un display AMOLED da 6,1 pollici oltre che per il SoC Google Tensor G2, lo stesso utilizzato da Pixel 7 e 7 Pro, supportato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. C’è anche una doppia fotocamera posteriore oltre al sistema operativo Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 7a al prezzo scontato di 426 euro. Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo. Lo smartphone è ora disponibile al nuovo minimo storico, garantendo un livello prestazionale davvero ottimo, dimensioni compatte e prezzo sempre più accessibile. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

