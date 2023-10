Google Pixel 7a: MINIMO STORICO su Amazon per pochissime ore, correte

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente superlativa. L’ottimo Google Pixel 7a, il midrange più esclusivo che vi sia, si porta a casa con soli 474,04€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire; a questa cifra è praticamente un best buy che vanta un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Il device in questione è piccolo ma concreto, dispone di un processore da top di gamma, ha una scheda tecnica da primo della classe e gode di un comparto fotografico eccezionale, perfetto per foto e video in alta risoluzione. Non di meno, presenta una cella energetica al suo interno definita “adattiva”, vale a dire che si abituerà alle necessità dell’utente e adeguerà la carica così da migliorare l’autonomia complessiva del dispositivo. Definire “intelligente” questo Pixel 7a è riduttivo; non lasciatevelo sfuggire anche perché con Amazon ci sono tantissimi vantaggi.

Google Pixel 7a: il best buy del momento

Questo smartphone di casa Google viene venduto e spedito da Amazon: ciò significa che sarà coperto da una garanzia incredibile da parte del rivenditore. Avrete accesso all’assistenza tecnica dedicata, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito. Potrete dormire sonni tranquilli, dunque. Inoltre c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, in caso di ripensamenti o di gravi problematiche.

Con Prime avrete la spedizione celere e immediata in pochissimi giorni (in moltissimi casi anche in 24 o 48 ore) e ci sarà poi anche la possibilità di farsi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. Dulcis in fundo, si può dilazionare l’importo complessivo del telefono in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale. Cosa aspettate? A soli 474,04€, questo Pixel 7a di Google è un best buy senza paragoni, siate veloci se siete interessati all’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.