Google Pixel 7a in offerta al MINIMO STORICO su Amazon: è il BEST BUY di oggi

La fascia media ha un nuovo punto di riferimento: il Google Pixel 7a, infatti, è protagonista di un’ottima offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 399 euro invece di 509 euro. Lo smartphone, venduto e spedito da Amazon, è il mid-range compatto da comprare oggi e può contare su di un supporto software di primissimo livello, grazie agli aggiornamenti costanti garantiti da Google. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

Google Pixel 7a al minimo storico su Amazon: da prendere subito

Il Google Pixel 7a è un ottimo mid-range compatto che, al prezzo a cui viene proposto, diventa un vero best buy. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+. Da notare anche la presenza del SoC Google Tensor G2, lo stesso utilizzato da Pixel 7 e 7 Pro, affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. C’è una doppia fotocamera, in grado di garantire prestazioni al top per la fascia di prezzo. Il Google Pixel 7a è dotato del sistema operativo Android 14 con garanzia di un supporto software di lunga durata.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 7a al prezzo scontato di 399 euro. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è ora acquistabile al nuovo prezzo minimo storico. Per accedere all’offerta basta seguire il link riportato qui di sotto. Lo sconto è valido solo per alcune colorazioni e dovrebbe terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.