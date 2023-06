Google Pixel 7a in offerta a 448€ è un BEST BUY

Il Google Pixel 7a è arrivato sul mercato da poche settimane, conquistando subito ottime recensioni grazie ad un comparto tecnico completo e alle dimensioni compatte richieste, un elemento che rappresenta un plus per numerosi utenti. Oggi, grazie a questa nuova offerta eBay, è possibile acquistare il Pixel 7a con un netto sconto rispetto al listino.

La promozione, infatti, permette l’acquisto al prezzo scontato di 448 euro invece di 509 euro. Si tratta di un’occasione ottima per acquistare il mid-range di Google con un risparmio netto. In più, scegliendo di pagare con PayPal è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Google Pixel 7a in offerta a prezzo scontato è da prendere subito

Il Google Pixel 7a è dotato di una scheda tecnica completa. Lo smartphone presenta il SoC Google Tensor G2, lo stesso chip proposto dai Pixel 7 e 7 Pro, che viene supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Tra le specifiche troviamo un display OLED da appena 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. C’è anche una doppia fotocamera posteriore in grado di garantire scatti di qualità superiore. Lato software, inoltre, lo smartphone presenta il supporto diretto da Google con aggiornamenti costanti e garantiti nel lungo periodo.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Google Pixel 7a al prezzo scontato di 448 euro. Con PayPal è possibile acquistare lo smartphone anche pagando in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto. La promozione durerà solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.