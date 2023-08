Google Pixel 7a in offerta a 437€ è l'OFFERTA TOP su cui puntare oggi

Il Google Pixel 7a diventa sempre più conveniente: il compatto di casa Google, infatti, registra in queste ore un nuovo calo di prezzo, confermandosi un punto di riferimento per la fascia media. Con la nuova offerta eBay disponibile oggi, infatti, è possibile acquistare il Pixel 7a al prezzo scontato di 473 euro con oltre 70 euro di sconto rispetto al prezzo consigliato. Lo smartphone è acquistabile anche in 3 rate senza interessi scegliendo PayPal come strumento di pagamento. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Google Pixel 7a è in offerta al miglior prezzo del web

Il Google Pixel 7a ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni in un formato compatto. Lo smartphone, infatti, è dotato di un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e presenta anche il chip Google Tensor G2, lo stesso utilizzato dai Pixel 7 e 7 Pro.

Tra le specifiche tecniche dello smartphone troviamo anche 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore in grado di garantire scatti ben superiori rispetto ai rivali della fascia media. Lato software c’è, invece, Android 13 con garanzia di supporto di lunga durata da parte di Google.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.