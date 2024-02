Google Pixel 7a in offerta a 399€ su Amazon è il RE della fascia media

Il Google Pixel 7a diventa, sempre di più, il punto di riferimento della fascia media, soprattutto per chi cerca uno smartphone compatto, veloce e con un supporto software impeccabile. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 399 euro, con la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni e di completare l’acquisto anche con pagamento in 5 rate mensili, pagando con carta di debito. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 7a: a questo prezzo è da prendere subito

Il Google Pixel 7a è lo smartphone da comprare oggi: tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Google Tensor G2, lo stesso utilizzato dai Pixel 7 e 7 Pro e in grado di offrire prestazioni ottimali.

Il SoC è affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. C’è anche una doppia fotocamera posteriore. Lo smartphone è dotato del sistema operativo Android 14 e riceverà aggiornamenti costanti da parte di Google.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 7a al prezzo scontato di 399 euro oppure con pagamento in 5 rate mensili da 79,80 euro. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile scegliendo tra tre diverse colorazioni. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.