Google Pixel 7a: il miglior midrange da prendere oggi a 399€

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in una promozione speciale che noi ci sentiamo di consigliare a tutti. Il meraviglioso Google Pixel 7a, il midrange più esclusivo del panorama Android, il terminale di fascia media che noi suggeriamo di prendere a chi cerca un’esperienza “stock” di Android, è in sconto al prezzo di 399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra si palesa come un prodotto assolutamente intrigante. È piccolo ma performante, dotato di specifiche da ammiraglia ma con uno street price appetibile che lo rende immediatamente un “best buy” su tutta la categoria. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto; le scorte potrebbero terminare a breve, o peggio, la promozione dedicata potrebbe finire da un momento all’altro.

Google Pixel 7a: ecco perché comprarlo

Il midrange di casa Google è un best buy su tutta la linea: come detto, è dotato di una scheda tecnica da fuoriclasse che lo rende immediatamente “perfetto” per tutti. Ha uno schermo ampio e risoluto da 6,4″ OLED con refresh rate di 90 Hz, ha le cornici sottili e contenute, un foro per la selfiecam di piccole dimensioni, presenta un processore Google Tensor G2 che è coadiuvato dall’intelligenza artificiale e che è perfetto per la creazione dei contenuti, ma non finisce qui.

Il compoarto fotografico è degno di nota ed è composto da due sensori avanzatissimi che girano video in 4K di qualità cinematografica e scattano foto bellissime anche al buio. Non dimentichiamo che la batteria è adattiva e si ricarica rapidamente via cavo USB Type-C. Come non citare poi la presenza del chip Titan M2 per la sicurezza dei dati degli utenti e c’è la VPN integrata nel sistema operativo. A soli 399,00€ questo Pixel 7a di Google è il miglior mediogamma da comprare oggi su Amazon.

