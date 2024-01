Google Pixel 7a: il midrange PERFETTO da acquistare OGGI su Amazon

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente degna di nota. Di fatto, se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media, che sia in grado di offrire, al tempo stesso, prestazioni top e un’autonomia degna di nota, che abbia un design minimal ma originale e che presenti anche una fotocamera evoluta di qualità cinematografica, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama Google Pixel 7a ed è un prodotto semplicemente unico che viene proposto, venduto e spedito dal noto portale di e-commerce al prezzo speciale di soli 429,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il nostro consiglio, in questi casi, è sempre il medesimo: non lasciatevelo sfuggire, anche perché non sappiamo quanto durerà ancora la promozione dedicata o quante scorte siano rimaste disponibili.

Google Pixel 7a: il Best Buy del giorno

Questo smartphone di Google presenta una serie di caratteristiche eccezionali; in primo luogo ha uno schermo OLED risoluto, con un refresh rate di 90 Hz e risoluzione FullHD+, supporto all’HDR10+ e molto altro ancora. C’è un potente processore Google Tensor G2 che fa girare fluide tutte le applicazioni presenti sullo store di BigG e che è coadiuvato da un modem 5G e dal chip Titan M per la sicurezza dei dati degli utenti. Altresì, sappiate che ci sono 128 GB di memoria interna e che il sistema operativo di bordo è Android 14, aggiornatissimo alle ultime patch di sicurezza.

Questo è un midrange dalle features avanzate, degne di un top di gamma senza esclusione di colpi. È venduto e spedito con un costo di soli 429,00€, c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio e ci sono anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Correte a prenderlo adesso.

