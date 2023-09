Google Pixel 7a: il midrange che si crede un TOP, oggi a 499€

Il meraviglioso Google Pixel 7a è in super sconto al prezzo consigliato di soli 499,00€, spese di spedizione incluse. Lo trovate su Amazon con consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita; questo implica che non dovrete spendere un singolo centesimo per portarvelo a casa e, in più, con il noto portale di e-commerce avrete tantissimi altri vantaggi esclusivi. Citiamo infatti il reso (sempre gratuito) entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche o ripensamenti, ma non solo; si potrà usufruire della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico di Amazon. Ci sarà sempre qualcuno pronto ad aiutarvi, via telefono o via chat.

Google Pixel 7a: il best buy della fascia media

Il Pixel 7a è uno smartphone veramente eccezionale; è dotato di uno schermo OLED da 6,1 pollici super risoluto con cornici contenute e sottili. Si tiene bene in mano, è compatto e maneggevole, vanta un processore Google Tensor G2 di seconda generazione, coadiuvato da tanti GB di RAM e da memorie da 128 GB, non espandibili. Fa girare fluidi tutti i software, presenta un chip Titan M per la sicurezza dei dati degli utenti e il sistema operativo (Android in versione stock) è coadiuvato dall’intelligenza artificiale. Ottimo il comparto fotografico con sensore principale da 64 Megapixel che scatta foto nitide anche al buio e realizza video in alta risoluzione. Non di meno, ha una batteria adattiva che dura tantissimo con una singola carica e, appunto, si adatterà alle vostre esigenze.

Viene venduto e spedito da Amazon, gode della consegna celere e veloce presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, dispone di un rapporto qualità-prezzo ineccepibile e costa solo 499,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.