Google Pixel 7a: il midrange che devi comprare OGGI su Amazon

Il Pixel 7a di Google è uno smartphone di fascia media super interessante che si trova in super sconto al prezzo sensazionale di 399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è un best buy su tutta la linea: capite bene che a questo costo è da prendere al volo. Non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili su Amazon o per quanto durerà ancora la promozione dedicata.

Il modello in questione è in colorazione “grigio antracite” e ha 128 GB di memoria interna, non espandibile mediante microSD. Insomma, questo è un flagship killer senza eguali che noi vi consigliamo di prendere immediatamente: la sua scheda tecnica è intrigante e il design deriva da quello del fratellone Pixel 7.

Google Pixel 7a: il midrange che devi comprare oggi

Pixel 7 è il midrange di casa Google, realizzato con specifiche tecniche di punta: è costruito con materiali nobili e ha anche una back cover in vetro che supporta la ricarica wireless. La batteria dura tantissimo con una singola carica e si ricarica in un lampo con il cavo USB Type-C. Lo schermo invece, è un pannello OLED da 6,4 pollici super risoluto con refresh rate da 90 Hz, cornici sottili e fingerprint in-display. La selfiecam invece, è eccellente ed è gestita dall’algoritmo HDR che migliora l’esposizione e le zone d’ombra anche negli scenari più difficoltosi.

Il telefono di BigG è un prodotto menomale, dotato di un processore Google Tensor G2, coadiuvato da tanta RAM e da 256 GB di spazio su memorie rapide. C’è il chip Titan M per la sicurezza dei dati degli utenti e nel sistema operativo Android 14 è integrata una VPN gratuita, perfetta per proteggersi quando si naviga in luoghi non sicuri. A soli 399,00€, questo Pixel 7 è un best buy senza eguali, ma prendetelo adesso; è un’occasione veramente eccellente che noi vi consigliamo di prendere al volo, ma siate veloci.

