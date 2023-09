Google Pixel 7a: il midrange che devi comprare ADESSO

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media e non sapete cosa acquistare, vogliamo consigliarvi l’ottimo Google Pixel 7a, un mediogamma frizzante, economico, compatto, portatile e con una potenza esagerata. Non di meno, vanta un design alla moda e accattivante, unico nel suo genere. Al momento si trova in super sconto a 499,00€, e siete interessati, vi invitiamo a non lasciatevelo sfuggire: a questa cifra è difficile trovare di meglio, perciò siate veloci. Con Amazon le spese di spedizione sono incluse nel prezzo. Non di meno, la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Cosa aspettate quindi? Non pensateci troppo e fatelo vostro adesso.

Google Pixel 7a: il mediogamma da comprare oggi

Questo smartphone di fascia medio-alta in realtà, è un top di gamma in tutto e per tutto. La verità è che ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia sotto mentite spoglie; è molto simile al fratellone Pixel 7 da cui deriva, con giusto qualche piccola mancanza al suo posto. Citiamo infatti lo schermo da 6,1″ super compatto ma dotato di tecnologie all’avanguardia, risoluzione OLED e cornici sottili. Non manca una selfiecam piccola e discreta per videocall in alta qualità. Allo stesso modo dobbiamo citare il processore Titan M per la sicurezza dei dati degli utenti e, a proposito, vogliamo ricordarvi che il chip interno è l’ottimo Google Tensor G2 di seconda generazione con modem 5G coadiuvato da 8 GB di RAM e da ben 128 GB di memoria interna. Insomma, lui è un mostro di potenza, ma non finisce qui.

Grazie all’intelligenza artificiale avrete un telefono sempre pronto ad aiutarvi e a soddisfare le vostre richieste, con una batteria che promette di durare un giorno con una singola carica; cosa aspettate a prenderlo? Siate veloci perché a 499,00€ è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.