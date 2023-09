Google Pixel 7a è scontatissimo su Amazon, corri a prenderlo

Google Pixel 7a si trova su Amazon al prezzo super scontato di soli 499,00€, spese di spedizione incluse. Questo smartphone di fascia media è un vero best buy perché presenta delle caratteristiche degne di un top di gamma al prezzo di un dispositivo midrange. Capite bene che è molto simile al fratellone Pixel 7 con cui condivide gran parte della sua scheda tecnica ma ha un costo inferiore. Viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano e ciò implica che godrà di numerosi vantaggi. Pensiamo alla consegna celere e immediata, oltre che garantita, al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, alla possibilità di farsi recapitare il pacco direttamente presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano oppure, ancora, al pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis. Si potrà usufruire infine, di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Cosa aspettate?

Google Pixel 7a: il tuo prossimo smartphone

Questo Pixel 7a dispone di uno schermo super risoluto da 6,1 pollici con cornici sottili, refresh rate a 90 Hz e molte altre features di punta. Vanta un processore Google Tensor G2 sotto la scocca coadiuvato da un modem 5G, da 8 GB di RAM e 128 GB di storage interni. C’è un chip Titan per la sicurezza dei dati degli utenti, Android è sempre aggiornatissimo (a breve riceverà Android 14) e c’è perfino una VPN integrata nel software. La batteria dura tantissimo e si adatta alle esigenze degli utenti e, infine, ci sono due sensori fotografici premium che girano video di qualità cinematografica e scattano foto assurde.

A soli 499,00€ questo smartphone è un vero best buy, ma non lasciatevelo sfuggire: è uno dei telefoni più interessanti del momento, disponibile in tante frizzanti colorazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.