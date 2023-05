Google Pixel 7a è già DISPONIBILE su Amazon: spettacolare novità

Google Pixel 7a è stato appena annunciato ed è già possibile acquistarlo su Amazon con pronta consegna veloce e gratuita, garantita dai servizi Prime. Uno smartphone medio di gamma premium, che non delude le aspettative.

A disposizione sulla piattaforma del colosso dell’e-commerce ci sono tutti i colori. Si può già completare l’ordine e riceverlo in pochissimo tempo. Il prezzo del dispositivo si mantiene abbordabile, soprattutto in rapporto a quanto offerta. Infatti, si può portare a casa a 509€. Inoltre, chi sceglierà di ordinarlo adesso, riceverà in omaggio un paio di auricolari Pixel Buds del valore di 99€. Ecco tutte le versioni disponibili:

Per ogni modello, puoi scegliere – direttamente su Amazon – il colore dei Pixel Buds che preferisci. Non perdere l’occasione di essere fra i primissimi ad avere il nuovo Google Pixel 7a. Sceglilo adesso e ricevi in omaggio un paio di auricolari eccellenti da abbinare al tuo nuovo smartphone.

