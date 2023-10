Google Pixel 7a: costa solo 499€ su Amazon, è "quello da comprare"

Oggi vi parliamo di uno smartphone di fascia media super interessante; di fatto, Google Pixel 7a è un prodotto unico nel suo genere, dotato di features di altissimo profilo ma che ha un prezzo di listino conveniente. Lo pagherete solo 529,00€ ma grazie agli sconti di Amazon sarà vostro a soli 499,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, è un best buy semplicemente irripetibile che gode di una serie di vantaggi esclusivi; andiamo con ordine.

Prima di esaminarli però, vi suggeriamo di affrettarvi a fare l’acquisto se siete interessati: questo smartphone, complice il prezzo contenuto, è un vero best buy senza rivali pertanto le scorte potrebbero terminare a breve – o peggio – la promozione potrebbe finire molto presto. Non pensateci troppo e prendetelo subito: il modello in sconto è quello in colorazione celeste.

Google Pixel 7a: il best buy del giorno

Questo smartphone di fascia media è semplicemente unico e irripetibile: è dotato di una scheda tecnica all’avanguardia (praticamente è identico al fratellone Pixel 7) ma vanta un prezzo più conveniente. C’è perfino uno schermo OLED da 6,1 pollici super risoluto con refresh rate di 90 Hz, con cornici sottili e selfiecam in un foro di piccole dimensioni al seguito.

Con Amazon avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico; non di meno, ci sarà la possibilità di fare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche. La consegna è sempre celere con il servizio di Prime; in pochissimi giorni (anche in meno di 24 o 48 ore, in moltissimi casi), il device arriverà a casa vostra o presso un luogo da voi designato. Volendo, potrete anche scegliere di farvi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. A soli 499,00€, questo Pixel 7a è un super best buy.

