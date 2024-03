Google Pixel 7a con QUEST'OFFERTA di Amazon è da prendere subito (-120€)

Il Google Pixel 7a è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone compatto e in grado di offrire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo. Con la nuova offerta Amazon, il mid-range di Google è ora disponibile al prezzo scontato di 389 euro invece di 509 euro, con 120 euro di sconto rispetto al listino. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 7a: a questo prezzo è il compatto da prendere

Lo smartphone di Google è dotato di un display OLED da 6,1 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz, oltre che del SoC Google Tensor G2, un chip in grado di offrire prestazioni ottime per la fascia media.

Il SoC è affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Il Pixel 7a è dotato di una doppia fotocamera posteriore e può contare sul sistema operativo Android 14, con supporto di lunga durata da parte di Google.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 7a al prezzo scontato di 389 euro. Lo smartphone, venduto e spedito da Amazon, viene proposto in sconto solo in alcune colorazioni.

Le dimensioni compatte, le ottime prestazioni generali e il supporto software di lunga durata sono tutti elementi che giocano a favore del Pixel 7a che, considerando il prezzo, diventa un vero e proprio affare. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto.