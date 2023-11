Google Pixel 7a con custodia IN OMAGGIO a 449€ su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi segnaliamo oggi su Amazon: il meraviglioso Google Pixel 7a, in colorazione celeste e con 128 GB di memoria interna, si porta a casa con soli 449,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non di meno, il modello in questione vanta anche la cover in silicone abbinata in omaggio. Insomma, capite bene che a questa cifra risulta essere un best buy senza paragoni e senza rivali, ma non lasciatevelo sfuggire. Il risparmio è altissimo anche perché questa è una promozione speciale per il Black Friday; ciò implica che le scorte potrebbero terminare a breve, quindi avete ancora pochissime ore prima che termini il tutto.

Google Pixel 7a: il Best Buy del giorno su Amazon

Il device di casa Google è un prodotto di fascia media dalle prestazioni esagerate. Dispone di un processore Google Tensor G2 con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage per archiviare i vostri file installare le applicazioni. Nel sistema operativo (che ricordiamo essere Android 14 stock) gli aggiornamenti arriveranno puntuali e troverete anche una pratica VPN per proteggere le vostre informazioni quando navigate online. La batteria è adattiva, quindi si adeguerà alle vostre esigenze e alle vostre necessità e sappiate che avrete anche accesso ad un comparto fotografico degno di nota con due sensori evoluti al seguito. Lo schermo è un pannello da oltre 6,1″ OLED di ultima generazione con cornici sottili e un foro per la selfiecam. La risoluzione è eccellente: si parla di un’unità FullHD+ con refresh rate da 90 Hz.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di 449,00€ e c’è anche la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Non dimenticate che il reso è sempre gratuito entro il 31 gennaio 2024 e che si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis.

