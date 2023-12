Google Pixel 7a con Chromecast TV (HD) in omaggio a meno di 430€ su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un’offerta sensazionale che abbiamo scovato su Amazon: il meraviglioso Pixel 7a di Google viene proposto a soli 429,80€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con in omaggio la pratica Chromecast TV (HD). Considerate che il telefono – così come il gadget correlato – è in colorazione “bianco ghiaccio”. Ci sono 128 GB di memoria interna e c’è la consegna celere: ordinandolo presto, lo riceverete in pochissimi giorni (anche in meno di 24 o 48 ore) presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Non pensateci troppo e fate vostro questo fantastico terminale prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

Google Pixel 7a con Chromecast TV (HD): ecco perché comprare questo bundle

Considerate che ad un prezzo irrisorio vi porterete a casa due gadget; da un parte un box per l’intrattenimento multimediale, ottimo anche per fare il mirroring del proprio device, versatile, leggero e pieno di features smart. D’altro canto, riceverete lo smartphone più frizzante dell’ultimo periodo. Il Pixel 7a è infatti un midrange dall’animo da top di gamma; dispone di un processore Google Tensor G2 coadiuvato da tanta RAM e da 128 GB di memoria interna. C’è il modem 5G, la VPN integrata nel sistema operativo (Android 14 e sarà sempre super aggiornato visto che il device viene costruito dalla compagnia che produce il software), un comparto fotografico che sfrutta l’intelligenza artificiale e vi è perfino una batteria adattiva che si adeguerà alle vostre esigenze e alle vostre abitudini.

Il Google Pixel 7a è uno smartphone fantastico che viene proposto ad un costo bassissimo, con un omaggio al seguito. Cosa aspettate? Fatelo vostro adesso a soli 429,80€, IVA inclusa e con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore. Fate presto prima fisica la promo dedicata.

