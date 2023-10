Google Pixel 7a con Chromecast in OMAGGIO: il bundle che non ti aspetti a meno di 550€

Oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente unica nel suo genere; di fatto, nel nostro consueto giro mattutino su Amazon alla ricerca delle migliori promozioni da proporvi, abbiamo notato che il Pixel 7a di casa Google, il midrange più apprezzato e venduto dell’ultimo periodo, si porta a casa con soli 548,90€ con, in omaggio, il pratico Chromecast TV (HD) in colorazione bianca. Questa è una promozione veramente assurda che noi vi invitiamo a non farvi sfuggire: ci troviamo di fronte ad un telefono best buy con un accessorio perfetto per il mirroring e per la visione dei contenuti sul “grande schermo casalingo”. Siate veloci, dunque: il dispositivo in sconto è quello in colorazione grigia con 128 GB di memoria interna.

Google Pixel 7a: il mediogamma da acquistare oggi

Questo smartphone di Google è eccezionale sotto tutti i punti di vista; di fatto, anche se costa quanto un midrange, in realtà dispone di specifiche tecniche da ammiraglia e offre quindi una user experience di altissimo livello. Partiamo dallo schermo da soli 6,1 pollici ma super risoluto e definito, con refresh rate da 90 Hz, cornici sottilissime e un piccolo foro per la selfiecam che assicura scatti naturali, con un’attenzione per i toni della pelle e videocall in altissima qualità. Anche il comparto fotografico posteriore stupisce: tante sono le modalità che Google ha pensato per i suoi utenti e ci sono chicche software che sfruttano l’intelligenza artificiale per compiere vere e proprie “magie” (pensiamo appunto alla gomma “Magic Eraser” che rimuove elementi, oggetti e persone da una foto con un semplice tap).

La batteria del Pixel 7a è adattiva, e ciò implica che si adeguerà alle vostre esigenze. Non di meno, durerà tantissimo con una singola carica. Il processore interno invece, è l’ottimo Google Tensor G2 con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. A 548,90€ con in omaggio il Chromecast TV (HD) non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.