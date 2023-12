Google Pixel 7a con Chromecast in omaggio: il bundle che aspettavi è QUI

Oggi vi parliamo di un bundle veramente spettacolare che abbiamo trovato su Amazon; di fatto, girovagando all’interno della nota piattaforma di e-commerce americano, ci siamo imbattuti in una promo speciale. L’ottimo Pixel 7a di Google, il midrange più frizzante che vi sia adesso in commercio, viene proposto a soli 478,90€, IVA inclusa e con le spese di spedizione comprese nel costo dell’articolo. Capite bene che a questa cifra è imperdibile, anche perché è un best buy senza paragoni grazie alla presenza di un omaggio graditissimo: la Chromecast TV (HD), un accessorio che serve per fare il mirroring del proprio smartphone Android e per rendere “smart” una vecchia TV o un monitor.

Cosa aspettate? Correte a prendere questo fantastico gadget (anzi, questo set di device) prima che terminino le scorte o prima che finisca la promo dedicata: se ordinate il tutto oggi, arriverà a casa vostra (o presso un luogo da voi designato) entro 24 o 48 ore. Insomma, in tempo per metterlo sotto l’albero di Natale.

Google Pixel 7a con Chromecast TV (HD): a questo prezzo è da prendere subito

Lo smartphone di casa Google viene indicato come un “midrange” ma in realtà ha la medesima scheda tecnica del suo fratellone, il flagship Pixel 7. Dispone di uno schermo OLED da 6,4″ super risoluto con refresh rate da 90 Hz, gode di una scocca elegante e minimal, originale, con una camera bar che contiene i sensori sulla back cover e che è in tinta con la colorazione del telefono. Sotto la scocca presenta il processore Google Tensor G2 con tanti GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Eccellenti le fotocamere di bordo e pensate che nel sistema operativo troverete anche una comodissima VPN per navigare online in sicurezza. La batteria infine, è adattiva e si adeguerà alle vostre esigenze e abitudini. A soli 478,90€ questo bundle che comprende il Pixel 7a e la Chromecast TV (HD) non potete proprio lasciarvelo sfuggire.

