Google Pixel 7a con Buds A-Series: prezzo WOW su Amazon per poche ore

Da pochissime ore è iniziato il Prime Day, una giornata (anzi, due, ad essere precisi) di offerte clamorose e irripetibili sulla nota piattaforma di e-commerce americano. Su Amazon ci sta veramente di tutto oggi, in super sconto e con prezzi vantaggiosissimi. Per esempio, stamattina ci siamo imbattuti in una promozione sensazionale: il midrange Google Pixel 7a viene venduto e spedito al costo di 553,99€ con in omaggio gli auricolari True Wireless Stereo Pixel Buds A-Series. Capite bene che il bundle in questione è veramente irripetibile, perciò se siete interessati/e, non lasciatevelo sfuggire. Potrebbe andare “sold out” da un momento all’altro, le scorte potrebbero terminare a la promozione finirà comunque entro domani sera. Non pensateci troppo e fate l’acquisto adesso.

Il modello in questione è in colorazione grigio antracite e dispone di 8 GB di RAM e di 128 GB di memoria interna; le Buds invece, sono in colorazione “verde oliva”.

Google Pixel 7a: bundle irripetibile su Amazon

Il meraviglioso Google Pixel 7a è uno smartphone di fascia alta travestito da midrange: di fatto, ha un prezzo contenuto di soli 553,99€ con in omaggio gli auricolari, ma vanta specifiche al top degno di un’ammiraglia. Ha il processore Google Tensor G2 coadiuvato da un modem 5G, dall’intelligenza artificiale e da ben 8 GB di RAM veloci.

Non di meno, lo storage è capiente e c’è anche Google One per archiviare in cloud i vostri dati. Non manca un comparto fotografico di punta con sensori evoluti che girano video in 4K e scattano foto assurde anche al buio. C’è la VPN integrata nel sistema operativo, Android è sempre aggiornato all’ultima versione disponibile in commercio e c’è un chip Titan M per la sicurezza dei dati degli utenti. Il bundle contenente il Pixel 7a e gli auricolari Pixel Buds A-Series costa solo 553,99€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.