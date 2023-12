Google Pixel 7a (celeste) da 128 GB: con 449€ te lo porti a casa, spedizioni GRATUITE

Il meraviglioso smartphone di fascia media di Google, il Pixel 7a, nella sua iterazione celeste con 128 GB di memoria interna, costa solo 449,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese è il best buy del giorno. Da 509,00€ infatti, si andrà a risparmiare tantissimo sul valore di listino. Noi vi consigliamo di prenderlo immediatamente prima che terminino le scorte su Amazon o prima che finisca la promo dedicata. A questa cifra infatti, è da prender al volo ma non pensateci troppo. Il device viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce quindi godrà di tantissimi vantaggi al seguito.

Google Pixel 7a: il device Best Buy del giorno

Prima di addentrarci nella disamina completa del Pixel 7a di Google, vi ricordiamo che c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato (anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine) e volendo, c’è anche la possibilità di farsi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. C’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di ripensamento o gravi problematiche e avrete comunque accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono con il supporto logistico del sito. Dulcis in fundo, sappiate che c’è anche la possibilità di dilazionare l’importo complessivo dello smartphone in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Questo Pixel 7a è un Best Buy senza paragoni, dotato di uno schermo OLED da 6,4″ con refresh rate da 90 Hz, cornici sottili e un foro per la selfiecam. Ottime le lenti posteriori con tante chicche software e il processore interno è il favoloso Google Tensor G2. Anche se ha un prezzo da midrange questo è un flagship in tutto e per tutto: a 449,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

