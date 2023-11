Google Pixel 7a: a questa cifra non puoi proprio lasciartelo sfuggire

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media ma non desiderate spendere troppo, abbiamo la soluzione che farà sicuramente al caso vostro. Di fatto, il Google Pixel 7a è un top di gamma travestito da midrange, con una scheda tecnica all’avanguardia, due fotocamere super evolute, un comparto fotografico degno di nota e con un software eccezionale, sviluppato dalla casa costruttrice del dispositivo. Non di meno, essendo un prodotto di BigG riceverà sempre gli update puntuali e tempestivi. Lo portate a casa con un costo irrisorio: solo 460,67€, spese di spedizione incluse grazie agli sconti folli di Amazon: non lasciatevelo scappare, a questa cifra è un best buy senza paragoni. Il modello in sconto presenta 128 GB di RAM ed è in colorazione azzurra.

Google Pixel 7a: prestazioni da top, prezzo da midrange

Questo smartphone di Google è un top in tutto e per tutto: vanta un processore Google Tensor G2 sotto la scocca, coadiuvato da un modem 5G, da 128 GB di RAM, da un chip Titan M per la sicurezza dei dati degli utenti, ma non solo. Dispone di uno schermo OLED di ultima generazione ampio e generoso, con refresh rate di 90 Hz. Le fotocamere sono eccezionali e assicurano scatti nitidi anche al buio; i video invece, saranno di qualità cinematografica. La batteria è adattiva, vale a dire che si adeguerà alle esigenze e alle abitudini degli utilizzatori.

Con un prezzo di soli 460,67€, questo Pixel 7a è un midrange fantastico da comprare immediatamente. Non lasciatevelo sfuggire; c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, si può dilazionare l’importo del gadget in comode rate e avrete accesso anche al reso immediato entro un mese dall’acquisto. Con un costo così non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci.

