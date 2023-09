Google Pixel 7a a 499€: il mediogamma più potente del mercato, oggi in super sconto

Google Pixel 7a è il nuovo midrange della line-up di punta del colosso americano di Mountain View. È un device che è uscito sul mercato pochissimi mesi fa (è stato presentato durante l’ultimo Google I/O a maggio) ed è stato reso disponibile per l’acquisto dopo pochissimo. Sin dal suo esordio ha rappresentato un vero successo per la compagnia. Di fatto, questo è un top di gamma travestito da smartphone di fascia media, visto che possiede moltissime features ereditate dal fratellone “Pixel 7”. Su Amazon costa solo 499,00€ grazie agli sconti folli presenti sul noto portale di e-commerce, e le spese di spedizione saranno comprese nel prezzo. La consegna sarà celere e immediata, oltre che garantita e gratuita.

Google Pixel 7a: a questo prezzo è un best buy

Lo smartphone di casa Google è un vero gioiello; costa poco ma offre tantissimo. Partiamo dallo schermo OLED da 6,1 pollici con refresh rate di 90 hz, risoluzione FullHD+ e molte altre features di punta. Presenta un processore Google Tensor G2 di seconda generazione, lo stesso chip che ritroviamo nel fratellone Pixel 7 Pro. Il fingerprint per la sicurezza dei dati è allocato sotto il pannello e a bordo vi è anche un chip Titan che tiene al sicuro tutte le informazioni chiave degli utenti. Non di meno, il sistema operativo Android in versione stock dispone anche di una pratica VPN gratuita e c’è l’accesso a Google One per archiviare file, foto, video e canzoni.

Le fotocamere sono di ottima qualità con il sensore principale da 64 Megapixel; ottimi gli scatti e superlativi i video di livello cinematografico. La batteria adattiva invece, assicura un’autonomia elevatissima e la ricarica sarà rapida visto che sfrutta la tecnologia di fast charging proprietaria. A soli 499,00€ questo Google Pixel 7a è un best buy assoluto.

