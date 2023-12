Google Pixel 7a: a 449€ è sempre una BUONA IDEA

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android di punta e volete provare l’esperienza “Pure-Google“, oggi vi suggeriamo il device di fascia media del colosso di Mountain View; si chiama Pixel 7a ed è, come detto, realizzato da Google. Costa pochissimo su Amazon: solo 449,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, ma vale molto più del suo prezzo di listino. Non lasciatevi ingannare dal fatto che sia indicato come “midrange”; questo è un flagship in tutto e per tutto, dotato di specifiche all’avanguardia, con un design minimal ed elegante, con un’estetica bellissima e con una scheda tecnica da primo della classe. Le chicche software come la traduzione istantanea, la VPN integrata in Google One e molte altre ancora, fanno tutta la differenza del mondo. Non lasciatevi sfuggire questo gioiello e correte a prenderlo adesso. Il modello che vi proponiamo è quello in colorazione “grigio-verde” ed ha 128 GB di memoria interna.

Google Pixel 7a: ecco perché comprarlo oggi

Questo smartphone di Google presenta caratteristiche di altissimo profilo; partiamo dallo schermo OLED da circa 6,2″ con refresh rate di 90 Hz, cornici sottili e supporto all’HDR10+. Qui i contenuti multimediali saranno sempre frizzanti, nitidi e vividi come non mai. Il processore interno è l’ottimo Google Tensor G2 di fascia alta che ritroviamo anche nel “fratellone” Pixel 7 Pro. La batteria è adattiva, pertanto si adeguerà alle vostre esigenze e necessità, ma ci sarà anche il supporto alla ricarica wireless di ultima generazione. Il comparto fotografico poi è speciale: troviamo due sensori evoluti che girano clip video di qualità cinematografica e scattano foto nitide anche al buio.

Google Pixel 7a viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 449,00€; se cercate un device che offra molto ma che costi poi, questo dispositivo di BigG “è sempre una buona idea”.

