Motorola Edge 40 a meno di 400€ su Amazon: prendetelo ADESSO

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente sensazionale. L’ottimo Motorola Edge 40, il midrange più esclusivo dell’ultimo periodo, è in vendita al prezzo sensazionale di soli 391,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il nostro consiglio, come sempre, è quello di sbrigarvi ad effettuare l’acquisto anche perché le scorte potrebbero essere limitate (al momento della stesura di questo articolo ci sono solo tre unità) o perché la promozione dedicata potrebbe finire da un momento all’altro. Il modello in sconto poi, è quello in colorazione “Reseda Green” con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La cover è inclusa nella confezione.

Motorola Edge 40: ecco perché comprarlo

Questo è uno smartphone eccellente, versatile, dotato di specifiche degne di nota e proposto ad un costo favoloso. Citiamo infatti la presenza di uno schermo pOLED da 144 Hz con bordi curvi e dimensione di 6,55″ che assicura una visibilità pazzesca in ogni scenario ed è perfetto per la visione dei contenuti multimediali online o per il gaming. A proposito, c’è un processore potentissimo sotto la scocca, il MediaTek Dimensitu 8020, coadiuvato da un modem 5G e da tanti GB di RAM. Con 256 GB per la memoria interna, invece, avrete accesso a tantissimo spazio per archiviare file, foto, video e canzoni e per installare applicazioni.

La fotocamera principale è super risoluta ed è da ben 50 Megapixel con OIS al seguito, mentre la selfiecam è da 32 Megapixel. La batteria da 4400 mAh permette di avere un’autonomia degna di nota con ricarica rapida TurboPower da 68W. Non dovrete mai aver paura di rimanere “a secco” e, tra le altre cose, il telefono è certificato IP68 contro gli schizzi di acqua e polvere. Non manca un modem 5G per la connettività online. A soli 391,99€ questo Motorola Edge 40 è il miglior midrange che da prendere oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.