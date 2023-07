Google Pixel 7: top di gamma esclusivo su Amazon, costo RIDICOLO

Se state cercando un top di gamma esclusivo che sia un cameraphone di alto profilo, vi consigliamo l’ottimo Google Pixel 7 che troviamo su Amazon al prezzo sensazionale di soli 579,00€, spese di spedizione incluse. Questo telefono è un prodotto unico nel suo genere perché viene realizzato interamente dalla compagnia di Mountain View che realizza, oltre l’hardware, anche il software Android. L’integrazione qui è magnifica e questo rende il device potente il giusto, versatile, ricco di features che non troviamo nei competitor. D’altronde, con una cifra così bassa, non vi è nulla di meglio sul commercio. Non lasciatevelo sfuggire: il Pixel 7 è il best buy del giorno, ma siate veloci: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro e l’offerta potrebbe finire a breve.

Google Pixel 7: l’ammiraglia che costa pochissimo

Sotto la scocca del Pixel 7 di Google batte un cuore Tensor G2 di seconda generazione; questo chip, coadiuvato dall’intelligenza artificiale, assicura performance di alto profilo ma è ottimo anche per l’elaborazione delle immagini. Il comparto fotografico è ili punto di forza di questo prodotto; troviamo due sensori risoluti con flash LED al seguito incastonati in una barra in alluminio. La back cover è in vetro e ciò consente di utilizzare la ricarica wireless. La batteria poi è esagerata e assicura un’autonomia degna di nota. Il pannello invece, è un’unità da 6,4″ OLED con refresh rate da 90 Hz e cornici contenutissime. La selfiecam poi assicura scatti risoluti e selfie pazzeschi; è ottima anche per le videocall in altissima risoluzione.

Il Pixel 7 viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che godrà di tantissimi vantaggi esclusivi; la consegna sarà celere e immediata, si avrà diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. A 579,00€ è un best buy.

