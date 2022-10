Google Pixel 7: switchare da iPhone è possibile?

Qualche giorno fa, Google ha presentato i nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Si tratta di due top di gamma alimentati dal nuovo processore Tensor e che hanno un focus particolare sul comparto fotografico. Di fatto, ora finalmente sono arrivati perfetti per i telefoni di Apple e c’è da dire che hanno saputo conquistare il cuore di un fedelissimo della mela come me.

Premettiamo che utilizzo l’intero ecosistema Apple; pertanto passare completamente potrebbe essere un po’ traumatico ma non impossibile. Basta promettere una cosa: io uso l’hardware e l’azienda di Cupertino ma sul fronte dei servizi sono ancora ancorato a BigG.

Google Pixel 7: Best Buy su tutta la linea

Sicuramente sono rimasto affascinato dall’ecosistema che sono riusciti a creare in Mountain View: auricolari TWS, un Pixel Watch che coniuga il meglio di Wear OS e di Fitbit, due smartphone di punta che hanno la medesima se non superiore qualità fotografica che trovo in iPhone 13 pro, una fluidità e una piacevolezza d’uso impagabile e soprattutto un’interconnessione fra device unica, proprio come quella di Apple.

Pixel 7 o Pixel 7 Pro, la scelta si basa su pochi fattori, possono rappresentare una vera svolta per l’utente, basta capire cosa si usa effettivamente e non basarsi su quello che si potrebbe utilizzare in futuro. Se usate solo software di Google, il passaggio potrebbe essere consigliato ma anche obbligatorio. Anche l’archiviazione delle foto sul proprio computer da un device Android ad un Mac oggi può essere immediata; basta sfruttare Google Foto. La pasta dell’immagine degli scatti e dei video prodotti dai nuovi cameraphone di Google e assolutamente naturale eccezionale sotto tutti punti di vista. Da fotografo e videomaker apprezzo tantissimo la qualità dei pixel fin dal modello di seconda generazione.

Peccato solo che in Italia non sono arrivate le splendide promozioni che l’azienda ha riservato agli altri paesi europei e non solo. Ad ogni modo, Pixel 7 si porta a casa a 649,00€. Non appena ci arriverà, vedremo di provarlo così da darvi un parere immediato.

