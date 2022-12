Google Pixel 7: se lo acquisti su Amazon avrai in OMAGGIO gli auricolari Buds Series-A

Se avete intenzione di acquistare uno smartphone top di gamma Android e non sapete cosa scegliere, dovete proprio dare un’occhiata all’ottimo Google Pixel 7, l’ultimo flagship del colosso di Mountain View. Parliamo di un device che può competere benissimo con le ammiraglie di marchi competitor (Samsung, OnePlus, OPPO, Vivo, Xiaomi) ma che sfida ufficialmente iPhone 14 di Apple. In questo dispositivo la sinergia hardware-software è presente proprio come sul melafonino di Apple, visto che dispone del processore Tensor G2 realizzato in casa Google. Pensate che, oltre ad essere un Best Buy, oggi è più conveniente che mai grazie all’offerta di Amazon: lo portate a casa a soli 649,00€ con in omaggio gli auricolari Pixel Buds Series-A.

Considerando che le cuffiette hanno un prezzo di listino di 99€, è come se voi steste pagando questa ammiraglia meno di 550€. Mica male, vero? Inoltre avrete diritto alle spese di spedizione gratuite e alla consegna celere in pochissimi giorni. Amazon vi donerà anche la possibilità di restituire gratuitamente il tutto fino al 31 gennaio 2023 e volendo, potrete anche dilazionare l’importo del device in comode rate con il servizio di Cofidis. Come non segnalare infine, la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Google Pixel 7: un vero affare a questo prezzo

Lo smartphone presenta un design meraviglioso, che richiama quello di Pixel 6 ma con notevoli migliori estetiche. La camera bar ora include due sensori ancora più evoluti, che realizzano scatti con una fedeltà cromatica assurda e dei video in 4K HDR anche in Cinema Mode (con la sfocatura). Il processore è veloce e puntuale, c’è il modem 5G per la connettività next-gen e il telefono dispone di uno schermo da 6,4″ FullHD+ con refresh rate da 90 Hz.

Insomma, a soli 649,00€ con le cuffiette in omaggio è davvero il Best Buy del giorno.

