Google Pixel 7 Pro: solo 799€ per il flagship del momento (-100€ su Amazon)

Oggi vogliamo consigliarvi uno smartphone di fascia alta di casa Google veramente eccezionale; si chiama Pixel 7 Pro ed è un telefono unico nel suo genere. Fa parte della line-up di punta del 2022 del costruttore americano, presto verrà sostituito dal nuovo modello (che costerà sicuramente tanto) ma questo, alla cifra di soli 799,00€, spese di spedizione incluse, al posto di 899,00€, è un vero best buy da non lasciarsi sfuggire. Fate presto, tuttavia, perché le scorte potrebbero essere limitate, o peggio, la promozione potrebbe finire da un momento all’altro; vi invitiamo a non pensarci troppo e a farlo vostro oggi stesso. Il modello in questione è bianco con 8+128 GB.

Google Pixel 7 Pro: il best buy del giorno

Google Pixel 7 Pro si presenta come un’ammiraglia dal costo contenuto ma dalle alte performance; viene alimentato da una batteria adattiva che si adatterà alle esigenze e alle abitudini dei suoi utenti, ma non solo. Si ricaricherà in pochissimo tempo grazie alla tecnologia proprietaria fast charge. Il processore di bordo è l’ottimo Google Tensor G2 di seconda generazione, coadiuvato da un modem 5G e da ben 8+128 GB. Questo implica che il telefono sarà sempre performante e potente con qualsiasi operazione; farà girare fluidi tutti i software e farà anche bellissime fotografie grazie alle tre ottiche presenti sulla back cover: wide, ultrawide e tele 5X. Ottimi anche i video in 4K di livello cinematografico.

Viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che godrà di tantissimi vantaggi esclusivi; citiamo la consegna celere e immediata, la possibilità di fare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto, di farsi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e, non di meno, si potrà perfino dilazionare l’importo dello smartphone in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. A soli 799,00€ questo è il Pixel da comprare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.