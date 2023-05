Google Pixel 7 Pro in offerta a 659€: è possibile con QUEST'OFFERTA (anche a rate)

Non ci sono più scuse: è arrivato il momento di acquistare il Google Pixel 7 Pro. Il top di gamma di Google, infatti, è protagonista di un’offerta davvero imperdibile su eBay. Grazie alla promozione, che prevede l’aggiunta del coupon sconto MAGGIO23EDAYS, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 659 euro invece di 899 euro, beneficiando di uno sconto di 240 euro. C’è anche la possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal. L’offerta è valida per le versioni con scocca nera e bianca. Per accedere alla promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Google Pixel 7 Pro: a questo prezzo è davvero imperdibile

La scheda tecnica del Google Pixel 7 Pro, soprattutto in rapporto al prezzo, non ha rivali. Lo smartphone è dotato di un display pOLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Google Tensor G2, garanzia di ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista.

Lo smartphone, inoltre, è dotato di 12 GB di RAM, 128 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh. C’è anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel e sensore teleobiettivo da 48 Megapixel con OIS. Lato software, invece, troviamo Android 13 con garanzia di tanti aggiornamenti futuri.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Google Pixel 7 Pro al prezzo scontato di 659 euro invece di 899 euro. Si tratta di un’occasione davvero ottima, anche in considerazione della possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per sfruttare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.